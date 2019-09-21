Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году

Греческая полиция арестовала 65-летнего мужчину, ливанца по происхождению, подозреваемого в угоне рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году. Об этом 21 сентября сообщает Ekathimerini со ссылкой на заявление полиции.

По информации издания, 19 сентября иностранец высадился с круизного лайнера на острове Миконос. На следующий день он был обнаружен и задержан полицией. Данные об этом человеке содержатся в европейском ордере на арест, выданном германскими властями в связи с его причастностью к террористическим актам, делу об угоне самолета в 1985 году, а также похищениям людей в 1987-м.

В настоящее время греческие правоохранительные органы связываются с властями ФРГ, чтобы выяснить, действует ли еще ордер на арест.

«Боинг-727», летевший рейсом из Каира в Сан-Диего 14 июня 1985 года с запланированными посадками в Афинах, Риме, Бостоне и Лос-Анджелесе, был угнан боевиками ливанских террористических группировок вскоре после вылета из Афин в Рим. На борту находились 145 пассажиров и восемь членов экипажа. Угонщики требовали освобождения мусульман-шиитов, удерживаемых в Израиле. Некоторых пассажиров избили, а офицера ВМС США, находящегося на борту самолета, убили. Террористы, участвовавшие в захвате самолета и заложников, скрылись и были объявлены в розыск.

Как сообщает «РИА Новости», в 1987 году они были арестованы во Франкфурте. Власти Германии готовились выдать их Вашингтону, который этого потребовал. Однако этого не удалось сделать, так как сообщники террористов в Бейруте похитили двух граждан Германии и обменяли их на преступников.