Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Таллина

Минобороны обновило раздел, посвященный Великой Отечественной войне. На сайт выложили документы к 75-летию освобождения Таллина. Здесь собраны сводки, донесения, наградные листы и сканы из газет.

Военная операция началась 17 сентября и продлилась восемь дней. Эстонию освобождали бойцы Балтийского флота и Ленинградского фронта. 22 сентября советские войска вошли в эстонскую столицу. В Москве 22 сентября 1944 года был дан салют из 324 орудий.