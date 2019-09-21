Тридцать человек задержаны в Париже в ходе протестов «желтых жилетов»

Правоохранительные органы Франции задержали 30 человек в ходе акции протестов «желтых жилетов» в Париже. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

По информации телеканала, участие в несогласованной манифестации принимают несколько сотен человек. Отмечается, что символ протеста — желтые жилеты — принесли немногие, опасаясь задержания силами правопорядка.

Известно, что в основном задержания производились в районе вокзалов Парижа, наибольшее количество протестующих собралось возле вокзала Сен-Лазар.

Лозунгом протестующих являются слова «мы здесь для рабочего народа и для лучшей жизни» и другие слоганы.

За безопасностью во французской столице в субботу следят 7,5 тыс. полицейских и жандармов. С раннего утра стражи порядка досматривают прохожих на улицах, проверяя содержимое их сумок и рюкзаков на наличие касок, масок и запрещенных опасных предметов, которые протестующие могут использовать при беспорядках.

Последние протесты «желтых жилетов» проводились в Нанте 14 сентября. В результате митингов полиция задержала 18 человек. Уточняется, что в ходе проверок сотрудники полиции изъяли около сотни зонтов и один огнетушитель. На марш вышли около 400 человек, некоторые переворачивали мусорные баки и оскорбляли стражей порядка.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала протестанты требовали остановить рост цен и налогов, но со временем их акции превратились в выражение недовольства политикой правительства и президента Эммануэля Макрона. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.