Во Франции задержали 18 человек на манифестации «желтых жилетов» в Нанте

На западе Франции задержали 18 человек, участвовавших в манифестации «желтых жилетов» в городе Нант. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщило в Twitter региональное подразделение полиции.

Уточняется, что в ходе проверок сотрудники полиции изъяли около сотни зонтов и один огнетушитель. На марш вышли около 400 человек, некоторые переворачивают мусорные баки и оскорбляют стражей порядка. Это 44-й по счету протест «желтых жилетов».

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Одна из недавних акций «желтых жилетов» прошла во Франции 13 июля. Тогда на улицы вышли люди, требовавшие созыва референдума гражданской инициативы, где должны обсуждаться важные для Франции вопросы.