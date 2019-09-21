Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 21 сентября, со ссылкой на официальный документ.

Отмечается, что в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). По версии следствия, в период с 6 марта по 22 мая якутянин обратился лично к группе людей с такими призывами.

«По результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям», — цитирует агентство официальный документ.

19 сентября МВД сообщило о задержании в Бурятии якутянина 1958 года рождения Александра Габышева, находившегося в уголовном розыске за совершение преступления. На следующий день его поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, однако вскоре выпустили.