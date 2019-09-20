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В Кремле открестились от истории с помещенным в психбольницу «шаманом»

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Фото: wikipedia.org/Ybelov
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать историю с шедшим в Москву «шаманом» Александром Габышевым, который был задержан в Бурятии и доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

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«Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал. Мы не имеем к этому никакого отношения», — ответил Песков на вопрос журналистов в пятницу, 20 сентября.

О помещении Габышева в психоневрологический диспансер ранее в тот же день сообщило Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия). В ведомстве отметили, что в отношении мужчины будут проведены экспертные мероприятия. Если у данного пациента будут выявлены патологии ведомство обязуется оказать ему квалифицированную медпомощь и при необходимости привлечь социальные службы.

В четверг, 19 сентября, МВД сообщило о задержании в Бурятии якутянина 1958 года рождения, находившегося в уголовном розыске за совершение преступления на якутской территории. Его планировалось доставить ближайшим рейсом в Улан-Удэ для разбирательств.

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