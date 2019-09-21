В Милан на выставку привезли мумию мыши в саркофаге

В Милане открылась выставка предметов из коллекции династии Габсбургов, которые занимали престол Римской империи с 1438 по 1806 годы, а также были правителями Австрии c 1342 года. Самым главным экспонатом стала мумия мыши в миниатюрном саркофаге, сделанном в IV веке до нашей эры. Об этом 20 сентября сообщил портал Euronews.

В Италию также привезли картины Рубенса, Веронезе и Тициана, фрагменты метеоритов и египетское искусство.

По словам куратора мероприятия Марио Маинетти, эта первая в истории выставка одной из могущественных европейских династий. При этом экспонаты на ней не стали делить на предметы искусства и науки.

7 сентября сообщалось, что ученые спустя 1600 лет раскрыли тайну смерти германского принца. Выяснилось, что он скончался от гепатита В.