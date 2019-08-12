В Москве в чехле для сноуборда нашли человеческую мумию

Мумифицированного мужчину обнаружили в чехле для сноуборда на севере Москвы. Об этом 12 августа сообщает МК.

По данным издания, находка была сделана в гаражном боксе на улице Дубнинской, где женщина, арендовавшая гараж для хранения личных вещей, обнаружила странный предмет и вызвала полицейских. Офицеры извлекли тело погибшего, а позже было установлено, что мужчина скончался около четырех месяцев назад. Его возраст и обстоятельства смерти выясняются.

В начале июня сообщалось, что астраханский подросток погиб от удара током при попытке разогреть еду.