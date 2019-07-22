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Пенсионерка скончалась в массажном кабинете в Комсомольске-на-Амуре

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Жительница Амурска умерла в кабинете народного целителя в Комсомольске-на-Амуре. 61-летняя женщина приехала на сеанс массажа. Ей стало плохо еще до начала процедур. Реанимационные мероприятия не помогли, и бригада скорой помощи, прибывшая по вызову, констатировала смерть.

Причину смерти установят патологоанатомы. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» владелец медицинского салона Виктор Молодцев, такой случай в его практике происходит впервые. У него есть все разрешения и лицензии на ведение этого вида бизнеса.

У женщины был запланирован уже второй по счету массаж. Дочь умершей утверждает, что мать почувствовала себя плохо еще накануне, у нее был кашель. Но, вместо того чтобы отлежаться, она отправилась на процедуру, поскольку после первого сеанса ее общее состояние значительно улучшилось.

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