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Ученые спустя 1600 лет раскрыли тайну смерти германского принца

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Ученые смогли выяснить, от чего умер германский принц, который жил IV веке. Его гробницу, которая была очень богато украшена и хорошо сохранилась до наших дней, нашли в Словакии в 2005 году. Об этом сообщило издание The Slovak Spectator.

Деревянная гробница располагалась в городе Попрадена на глубине пяти метров. Ее нашли во время строительных работ по возведению индустриального парка. Она выглядела как подземный «дом» из еловых бревен, внутри которого стоял деревянный гроб с телом принца. Из-за хорошего микроклимата дерево, текстиль, а также другие органические материалы хорошо сохранились.

С тех пор ученые пытались установить причину смерти принца и пришли к выводу, что он скончался от гепатита В. Определение конкретного вируса 1600-летней давности служит уникальным открытием.

По данным издания, похороны принца прошли примерно в 380 году нашей эры. В гробнице специалисты нашли большое количество артефактов, историческую мебель, а также туалетные принадлежности, золотой амулет и настольную игру со стеклянными фигурами.

19 августа в Йемене обнаружили мумии возрастом около 3 тыс. лет.

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