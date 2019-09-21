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В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла

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Фото: TASS/Zuma/Carl Sandin
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В Китае школьница погибла при попытке воспроизвести рецепт из интернета, находившаяся вместе с ней подруга получила ожоги. Об этом 19 сентября сообщило издание South China Morning Post.

Девочки решили приготовить попкорн по рецепту популярной в Китае девушки-блогера Ms Yeah. Она в своем ролике положила зерна попкорна в жестяную банку из-под газировки и нагрела ее с помощью спиртовой горелки.

Однако у школьниц горелки не было, поэтому они решили налить спирт в жестяную банку и поджечь его. Горючая жидкость полыхнула, пламя перекинулось на одежду и волосы детей.

В результате несчастного случая 14-летняя девочка получила ожоги 96% тела. Позже она умерла в больнице. Вторая школьница получила ожоги 13% тела, ей предстоит серия операций.

На инцидент отреагировала сама Ms Yeah. По ее словам, дети серьезно нарушили технологию приготовления, которую она демонстрировала. Она также согласилась выплатить семьям школьниц компенсацию.

18 сентября сообщалось, что в центре Новосибирска мама с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком, которая образовалась под ними на тротуаре.

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