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Мама с двухлетним сыном рухнули в яму с кипятком в центре Новосибирска

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В центре Новосибирска мама с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком, которая образовалась под ними в тротуаре. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел 17 сентября на улице Ядринцевской в Центральном районе города. Жительница Новосибирска шла с коляской по тротуару, когда под ней обрушился асфальт, и она рухнула в яму с кипятком. Двухлетний мальчик окунулся в горячую воду полностью, сейчас он находится в реанимации ожогового центра, пишет VN.ru.

«Следователи проводят проверку сведений о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение», — заявили в региональном СК.

1 сентября в Самаре с фасада Дворца культуры отвалилась облицовочная мраморная плита, которая с высоты 1,5 м упала на 10-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался.

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