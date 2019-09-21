Новозеландцы назвали новую блоху в честь героя «Властелина колец»

Новый вид травяных блох, открытый в Новой Зеландии, назвали в честь хоббита Фродо Бэггинса, персонажа «Властелина колец» Джона Толкина. Об этом сообщается в исследовании журнала Plos One.

Насекомое, названное Psylla frodobagginsi, было обнаружено при сличении ДНК и размеров пойманных травяных блох.

«Название было выбрано в связи с маленьким размером этого вида блох, а также потому, что они являются обитателями Новой Зеландии», — говорится в сообщении.

Именно на островах Новой Зеландии режиссер Питер Джексон снял трилогию по книге «Властелин колец».

29 марта палеоэнтомологи из Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) обнаружили около 10 новых видов вымерших насекомых в балтийском янтаре. Жуки хорошо сохранились, поскольку застыли в смоле реликтовых сосен, которая за миллионы лет окаменела.