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Ученые рассказали о способности некоторых людей пьянеть без алкоголя

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Фото: Depositphotos
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Ученые рассказали о состоянии, при котором человек пьянеет без алкоголя. По словам специалистов, это обусловлено действием штаммов кишечной бактерии Klebsiella pneumonia, сообщает журнал Cell Metabolism.

По словам специалистов, они способны повышать уровень алкоголя в крови человека выше нормы. Вследствие этого даже те, кто в принципе не притрагивается к алкоголю, могут почувствовать себя опьяненными.

«Мы были удивлены, что бактерии могут производить столько алкоголя», — цитирует ведущего автора исследования Цзинь Юаня «Газета.ру».

19 сентября в Минздраве рассказали, какая ежедневная доза алкоголя может считаться безопасной для здоровья. Стандартной была признана порция в 10 г.

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