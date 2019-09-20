Ученые рассказали о способности некоторых людей пьянеть без алкоголя

Ученые рассказали о состоянии, при котором человек пьянеет без алкоголя. По словам специалистов, это обусловлено действием штаммов кишечной бактерии Klebsiella pneumonia, сообщает журнал Cell Metabolism.

По словам специалистов, они способны повышать уровень алкоголя в крови человека выше нормы. Вследствие этого даже те, кто в принципе не притрагивается к алкоголю, могут почувствовать себя опьяненными.

«Мы были удивлены, что бактерии могут производить столько алкоголя», — цитирует ведущего автора исследования Цзинь Юаня «Газета.ру».

19 сентября в Минздраве рассказали, какая ежедневная доза алкоголя может считаться безопасной для здоровья. Стандартной была признана порция в 10 г.