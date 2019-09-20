Ученые воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей — денисовцев — на основе их ДНК. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Cell в четверг, 19 сентября.

Внешний вид родственника человека оказался схожим с неандертальским: большая челюсть, низкий лоб, большая грудная клетка и широкий таз.

Отмечается, что генетический материал получили из кости пальца женщины, найденной в Денисовой пещере в Алтайском крае, где этот вид человека жил 50 тыс. – 200 тыс. лет назад.

Кроме того, для воссоздания облика денисовца международная группа ученых использовала данные ДНК двух неандертальцев, пяти древних людей, 55 современных представителей нашего вида, а также пяти шимпанзе.

10 апреля профессор Рэн Баркай и его коллега Мейдад Кислев из Тель-Авивского университета обнаружили схожие генетические черты у неандертальцев и мамонтов.