Прямой эфир

Ученые воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей

0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей — денисовцев — на основе их ДНК. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Cell в четверг, 19 сентября.

Внешний вид родственника человека оказался схожим с неандертальским: большая челюсть, низкий лоб, большая грудная клетка и широкий таз.

Отмечается, что генетический материал получили из кости пальца женщины, найденной в Денисовой пещере в Алтайском крае, где этот вид человека жил 50 тыс. – 200 тыс. лет назад.

Кроме того, для воссоздания облика денисовца международная группа ученых использовала данные ДНК двух неандертальцев, пяти древних людей, 55 современных представителей нашего вида, а также пяти шимпанзе.

10 апреля профессор Рэн Баркай и его коллега Мейдад Кислев из Тель-Авивского университета обнаружили схожие генетические черты у неандертальцев и мамонтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые выяснили причину ледникового периода
Палеонтологи нашли в США тираннозавра размером с собаку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019