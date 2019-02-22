Палеонтологи нашли в США тираннозавра размером с собаку

Ученые нашли на западе США останки самого древнего тираннозавра Северной Америки величиной с собаку. Об этом рассказал журнал Communications Biology в четверг, 21 февраля.

Отмечается, что останки принадлежали миниатюрному динозавру, чья масса составляла всего 87 кг, а длина — около 1,2 м. По своим размерам он был сопоставим с крупной собакой или оленем.

«Тираннозавры безраздельно правили сушей на протяжении 15 млн лет благодаря мощным челюстям, бинокулярному зрению и быстрому росту, однако они не всегда были «царями горы». На первых этапах их эволюции они уступали аллозаврам и прочим древним хищникам. Пока мы не знаем, когда они превратились из «ботаников» в «качков», — цитирует «РИА Новости» слова Линдси Занно из университета Северной Каролины в Роли.

Новая находка говорит о том, что тираннозавры в течение сотни миллионов лет имели весьма скромные размеры и лишь вымирание более крупных хищников позволило им занять эту нишу.

14 февраля в Танзании обнаружили почти полный скелет титанозавра, хвост которого состоял из позвонков, похожих по форме на сердце.