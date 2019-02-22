Прямой эфир

Палеонтологи нашли в США тираннозавра размером с собаку

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые нашли на западе США останки самого древнего тираннозавра Северной Америки величиной с собаку. Об этом рассказал журнал Communications Biology в четверг, 21 февраля.

Отмечается, что останки принадлежали миниатюрному динозавру, чья масса составляла всего 87 кг, а длина — около 1,2 м. По своим размерам он был сопоставим с крупной собакой или оленем.

«Тираннозавры безраздельно правили сушей на протяжении 15 млн лет благодаря мощным челюстям, бинокулярному зрению и быстрому росту, однако они не всегда были «царями горы». На первых этапах их эволюции они уступали аллозаврам и прочим древним хищникам. Пока мы не знаем, когда они превратились из «ботаников» в «качков», — цитирует «РИА Новости» слова Линдси Занно из университета Северной Каролины в Роли.

Новая находка говорит о том, что тираннозавры в течение сотни миллионов лет имели весьма скромные размеры и лишь вымирание более крупных хищников позволило им занять эту нишу.

14 февраля в Танзании обнаружили почти полный скелет титанозавра, хвост которого состоял из позвонков, похожих по форме на сердце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный вид динозавра нашли в Великобритании
Ученые выяснили, как выглядели «морские чудовища» времен динозавров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017