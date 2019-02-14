Титанозавра с хвостом-сердечком обнаружили в Танзании

В Танзании обнаружили почти полный скелет титанозавра, хвост которого состоял из позвонков, похожих по форме на сердце. Ученые изложили описание динозавра и его потенциальные родственные связи в статье, опубликованной на сайте журнала PLoS One.

По словам представителя Национального научного фонда США Джуди Ског, открытие помогло понять, как фауна Африки выглядела во время одной из эпох «великих перемен», а также то, как выглядела география континента в то время.

«А необычный хвост ящера стал своеобразным подарком для публики на День святого Валентина», — цитирует Ског «РИА Новости».

Титанозавра назвали Mnyamawamtuka moyowamkia, что на языке кисвахили означает «животное из реки Мтука с хвостом-сердцем», сообщает телеканал «360». Скелет ископаемого ящера сохранился очень хорошо. Благодаря этому палеонтологам удалось сделать выводы о его родственных связях и происхождении.

Ученые считают, что титанозавр принадлежит к числу зауроподов — крупных четвероногих травоядных ящеров, отличающихся от других динозавров огромной массой, большим количеством яиц в кладке и быстрым ростом молодняка.

В начале января 2019 года американские ученые смоделировали последствия катастрофического цунами после падения астероида, которое убило динозавров 65 млн лет назад.