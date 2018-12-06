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Ученые выяснили, как выглядели «морские чудовища» времен динозавров

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Фото: Global Look Press/Foto Beck
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Химики и палеонтологи выяснили, как выглядели ихтиозавры во времена динозавров. Статья опубликована в журнале Nature.

Исследователи химически выяснили, что ихтиозавры были теплокровными и мало чем отличались от современных китов и дельфинов. У них была мягкая кожа и толстая жировая прослойка, а также схожая маскировочная окраска.

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Однако Мэри Швайцер из шведского Университета Лунда рассказала, что у них была кожа рептилии, так как она могла терять чешуйки, как это происходило у предков современных морских черепах.

Поведение крупных морских рептилий морей и океанов мезозойской эры всё еще остается загадкой для палеонтологов, так как их останки редко удавалось найти. За последние два десятилетия ученые выяснили, что ихтиозавры были живородящими, а плиозавры страдали от рака и артрита, уточняет «РИА Новости».

Выяснить подробности внешнего вида ученым помогла находка в карьере Хольцмаден в окрестностях немецкого Штутгарта. Около 180 млн лет назад здесь располагалось море Тетис, которое покрывало большую часть Европы. Около двух лет назад на данной территории исследователи обнаружили полный скелет ихтиозавра и отпечатки его кожи и тканей.

Из породы они извлекли образцы высушенной кожи и провели химический анализ. Образцы сравнивали с клетками других животных, в том числе дельфинов, черепах, водоплавающих птиц и других современных морских обитателей.

29 ноября стало известно, что находка ученых в Алжире помогла понять, где находилась так называемая «колыбель человечества», то есть место появления рода Homo.

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