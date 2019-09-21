Киев решил продать крейсер «Украина»

Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на главу компании «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса.

Отмечается, что власти Украины не видят видит потребности в столь большом корабле, к тому же неэффективном в Черном и Азовском морях.

По мнению главы «Укроборонпрома», стране нужны корабли меньшего размера, но в большем количестве.

Кроме того, Киеве опасаются, что крейсер затонет, а это приведет к экологической катастрофе.

Сейчас бремя по содержанию судна лежит на госпредприятии «Николаевский судостроительный завод».

10 августа Украина приступила к разработке вариантов по модернизации американских патрульных катеров Island, полученных от США в прошлом году. Перед передачей Киеву с катеров сняли всё вооружение. В ответ на это в Верховной раде катера сравнили с черным металлом.