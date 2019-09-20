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Обманутые дольщики Краснодарского края получили более 8,4 тыс. квартир

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С января на Кубани сдано 35 домов-долгостроев. Еще 13 объектов планируется завершить до конца года, восемь из них расположены в Краснодаре. Такие цифры озвучил первый замглавы региона Андрей Алексеенко на встрече губернатора края Вениамина Кондратьева с обманутыми дольщиками.

После долгого ожидания покупатели жилья получили ключи от более чем 8,4 тыс. квартир. Среди них краснодарские ЖК «Фрегат», ЖК «Феникс», ЖК «Краснодар», ЖК «Каскад» и многие другие, пишут «Кубанские новости».

«Финансирование получат 29 домов, которые лишены инвестиционной привлекательности. Мы передали в Москву список всех долгостроев — всего их 64. Набрав такой темп, проблему с финансированием строительства проблемных домов в ближайшей перспективе мы закроем», — сказал Кондратьев.

В июле вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах. Кроме того, он пообещал лично следить за выплатами денежных компенсаций.

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