Реестр проблемного жилья появится в Липецкой области

В Липецкой области вместо реестра обманутых дольщиков составят список проблемных домов, чтобы упростить бюрократические процедуры для граждан. Соответствующий законопроект рассмотрят 26 сентября.

Реестр объектов будет доступен в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства. Сюда автоматически будут попадать дома, застройщик которых обанкротился или нарушил сроки более чем на полгода, отмечает Lipetskmedia. Законопроект вводит новую меру поддержки дольщиков. Им могут предложить идентичную квартиру в ином доме, который строится или уже построен инвестором. Компании, которая будет достраивать проблемное жилье, могут дать компенсационный земельный участок без проведения торгов.

В июле в Липецкой области создали организацию для защиты прав дольщиков — Фонд по защите прав граждан — участников долевого строительства. Это некоммерческое объединение, его создание регламентировано постановлением региональной администрации.