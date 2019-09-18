Прямой эфир

Реестр проблемного жилья появится в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области вместо реестра обманутых дольщиков составят список проблемных домов, чтобы упростить бюрократические процедуры для граждан. Соответствующий законопроект рассмотрят 26 сентября.

Реестр объектов будет доступен в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства. Сюда автоматически будут попадать дома, застройщик которых обанкротился или нарушил сроки более чем на полгода, отмечает Lipetskmedia. Законопроект вводит новую меру поддержки дольщиков. Им могут предложить идентичную квартиру в ином доме, который строится или уже построен инвестором. Компании, которая будет достраивать проблемное жилье, могут дать компенсационный земельный участок без проведения торгов.

В июле в Липецкой области создали организацию для защиты прав дольщиков — Фонд по защите прав граждан — участников долевого строительства. Это некоммерческое объединение, его создание регламентировано постановлением региональной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фонд защиты дольщиков создали в Липецкой области
Обманувшего дольщиков застройщика будут судить в Липецке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019