Фонд защиты прав дольщиков создадут в Татарстане

В Республике Татарстан в октябре-ноябре этого года создадут Фонд защиты прав участников долевого строительства. Об этом первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин заявил на встрече с обманутыми дольщиками 17 августа, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Фонд будет выполнять функцию застройщика проблемных объектов за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Иные сделки будут запрещены. Контролировать действия Фонда будет АО «ДОМ.РФ», пишет ИА «Татар-информ».

Основной задачей новой структуры будет исполнение обязательств перед дольщиками. Для этого застройщик должен передать права и обязанности Фонду, а также быть признан банкротом.

Фонд будет заниматься строительством многоквартирных домов, объектов транспортной, социальной и инженерно-технической инфраструктуры. Затем объекты будут переданы в государственную или муниципальную собственность.