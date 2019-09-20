Ремонт дорог по нацпроекту завершается в Благовещенске

Глава минтранса Амурской области Александр Зеленин рассказал о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Благовещенска. Часть магистралей сдадут раньше срока, остальные — по графику, к 31 октября. Министр уточнил, что в этом году работы ведутся на 25 улицах. Их приемка начнется в ближайшие дни, сообщает asn24.ru.

«Контроль за ремонтом на этих участках велся с первого дня захода подрядчика на объект, начиная от оборудования места производства работ до комиссионного выезда на каждый этап работ и обсуждения установки на участке элементов обустройства в едином архитектурном решении», — заявил Зеленин.

Власти уже подготовили и обсудили предварительный перечень участков, которые планируется включить в ремонт 2020 года, а также несколько улиц на 2021–2022 годы.

«Проблему пробок в период ремонта на улицах города нужно исключать в первую очередь организацией движения, выстроить работу таким образом, чтобы у жителей была возможность объехать ремонтируемые участки по другим улицам, а также ограничить парковки автотранспорта вдоль дорог в не предназначенных для этого местах — тут нужно подключиться ГИБДД», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.