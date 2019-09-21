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«Всю игру против СКА мы катались за шайбой и пытались ее отобрать»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин — о поражении от петербургских армейцев
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В субботу московское «Динамо» проведет последний матч второй в нынешнем сезоне КХЛ домашней серии. Бело-голубые примут на своем льду рижских одноклубников. В четверг они потерпели поражение от одного из лидеров регулярного чемпионата петербургского СКА (0:2).

Это был первый в сезоне проигрыш динамовцев на новой арене в Петровском парке. Как и в прошлых матчах, подопечные Владимира Крикунова позволили сопернику первым забросить шайбу. В восьми своих играх они еще ни разу не открывали счет. В предыдущих четырех домашних встречах против нижегородского «Торпедо» (3:2), минского «Динамо» (3:2), московского «Спартака» (3:2 ОТ) и владивостокского «Адмирала» (4:2) бело-голубые отыгрывались и в итоге побеждали.

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В матче с более сильным СКА этого сделать не удалось. После игры небольшое интервью «Известиям» дал новичок динамовцев Дмитрий Яшкин. Чешский нападающий российского происхождения перешел в клуб в августе после шести сезонов в НХЛ. Он поделился мнением о прошедшем матче, рассказал о причинах неудачного старта матчей бело-голубых и сравнил питерцев с другими соперниками по КХЛ.

— У вашей команды был шанс спасти матч против СКА после того, как соперник повел в счете?

— Всегда есть шанс. Просто надо бросать и работать на ворота. А мы постоянно катаемся по углам, потом шайбу теряем и возвращаемся назад, иногда даже не заходя в чужую зону. Надо стараться наносить больше бросков и играть там, где голы, а не по углам.

— «Динамо» ни в одном из матчей нынешнего сезона не забило первым. В чем проблема?

— Не знаю. Сложно сказать. Наверное, не настраиваемся правильно. Если бы мы знали причины, сразу изменили ситуацию. Поэтому затрудняюсь ответить.

— Вы за «Динамо» в КХЛ первый раз играли против топового соперника. Ощущалась сильная разница в классе между СКА и предыдущими командами, против которых выходили на лед?

— Да я так не думаю. Все команды работают, пытаются играть как можно более качественно. Может быть, у них система чуть получше и мастерства больше. В принципе мы всю игру против них катались за шайбой и пытались ее отобрать. Думаю, это единственная разница.

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