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Киев анонсировал встречу Зеленского и Трампа

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Нью-Йорке. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба украинского лидера.

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23-26 сентября Зеленский будет находиться с рабочим визитом в США. Он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития», — отмечается в сообщении на сайте президента Украины.

В Нью-Йорке Зеленский встретится с лидерами иностранных государств, украинской общины США, руководителями еврейских организаций страны и представителями американского бизнеса, уточняет «Газета.ру».

19 сентября в пресс-службе вице-президента США Майка Пенса подтвердили, что встреча украинского и американского лидеров состоится на полях Генассамблеи.

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