Киев заявил о возможности выборов в Донбассе по законам Украины

Выборы в Донбассе должны проводиться на основе украинского закона, который не предусматривает существования самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) республик и «иностранных вооруженных формирований». Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию «Европейская правда», опубликованном в пятницу, 20 сентября.

«А честные выборы на Донбассе возможны, только если они будут проводиться нами по нашим законам. <...> Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких иностранных вооруженных формирований», — приводит издание слова министра.

По его словам, если выборы состоятся, их соответствие стандартам будет оценивать Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и именно на эту оценку будет ориентироваться международное сообщество.

Министр также сказал, что «в идеале» нужно провести выборы на всей территории Украины. «Когда у нас будут следующие выборы. 2020 год? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК», — уточнил он.

Пристайко считает, что обеспечение соблюдения стандартов ОБСЕ в 2020 году возможно, если уже «завтра» начать разводить силы по всей линии разграничения, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский. «Например, сначала три участка, а затем все 400 км. Если послезавтра начать разминировать, убирать фортификационные сооружения, выводить танки, пушки, наемников и всё остальное. Давайте попробуем», — сказала глава украинского МИДа. Он добавил, что, употребляя слово «в идеале», напоминает, что если реальность будет «неидеальна», украинская сторона не успеет провести выборы в неподконтрольном ей регионе.

Ранее, 13 сентября, министр иностранных дел Украины заявлял в эфире телеканала «Интер», о планах провести выборы в стране и на территории Донбасса до 2020 года. Главной задачей он называл то, чтобы эти выборы состоялись. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сначала нужно решить «вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск» — только после этого можно будет «говорить про формат выборов на оккупированных территориях».

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года, после того как Донбасс отказался признавать результаты госпереворота в стране. Тогда Донецкая и Луганская области провозгласили свою независимость, объявив себя ДНР и ЛНР соответственно. Власти Киева в апреле того же года начали военную операцию против этих самопровозглашенных республик. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по перемирию. Однако стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении этих договоренностей.