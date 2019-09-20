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Фестиваль «Золотой кабачок» в Клину признали одним из лучших

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В топ-3 мероприятий выходных в России под открытым небом включили гастрономический фестиваль «Золотой кабачок», который пройдет в подмосковном Клину. Рейтинг составило агентство ТурСтат по итогам анализа популярности и уникальности событий.

«Золотой кабачок» занял третье место, уступив лишь первому московскому экологическому фестивалю в Парке Горького и казанскому фестивалю «Мозаика культур».

Для посетителей клинского фестиваля организуют мастер-классы по искусству художественной резки по овощам, дегустации, вернисаж сентябрьских букетов и дефиле осенних костюмов. Кроме того, на «Золотом кабачке» выберут самый большой кабачок и самую вкусную кабачковую икру, пишет «Подмосковье сегодня».

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