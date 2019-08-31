Туристки из Швейцарии повторили гастротур Гомера Симпсона в Новом Орлеане
Туристки из Швейцарии покадрово повторили похождения героя мультсериала «Симпсоны» Гомера Симпсона. Девушки посетили все 23 знаменитые закусочные Нового Орлеана, где в 17 серии 29-го сезона побывал мультгерой.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Туристки из Швейцарии покадрово повторили похождения героя мультсериала «Симпсоны» Гомера Симпсона. Девушки посетили все 23 знаменитые закусочные Нового Орлеана, где в 17 серии 29-го сезона побывал мультгерой.
Подробнее — в сюжете «Известий».