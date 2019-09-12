«Гастрономическая карта России» представила регионы на ассамблее ВТО

Федеральный проект «Гастрономическая карта России» представил российские регионы на 23-й Генассамблее Всемирной туристской организации при ООН (ВТО, UNWTO) в Санкт-Петербурге 11 сентября. Об этом говорится в пост-релизе, который поступил в распоряжение «Известий» 12 сентября.

Сессия Генассамблеи проходит в России впервые и длится с 9 по 13 сентября. В ней участвуют более 1500 делегатов из 158 стран. Программа включает встречи, дебаты, пленарные заседания, доклады и сессии. Мероприятия проходят на трех площадках: в «Экспофоруме», Таврическом дворце и Президентской библиотеке. Их организаторами являются Ростуризм совместно с правительством Санкт-Петербурга, а оператором — фонд «Росконгресс». Гости форума — более 10 тыс. человек из 27 различных стран и 49 российских регионов.

Официальное открытие состоялось в «Экспофоруме» 11 сентября. Показать свою продукцию приехали более 50 компаний-производителей, крестьянско-фермерских хозяйств и представители отраслевых министерств из 17 субъектов России.

Кроме того, рестораторы и производители из 16 регионов представили более 100 наименований местных продуктов, гастрономических сувениров, блюд аутентичной и современной кухни, которые были приготовлены на базе региональных продуктов и природных компонентов.

«Задача проекта «Гастрономическая карта России» — подготавливать и продвигать перспективные гастрономические бренды, чтобы на их базе формировать турпродукт каждого региона, укрепляя его имидж на международной арене», — заявила координатор проекта Екатерина Шаповалова.

Зампредседателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия рассказала, что во время выступления генсека прозвучало, что у России огромный потенциал, который не раскрыт на международном рынке.

«Эффект от этого проекта в рамках FIFA был удивительным. Все запомнили Россию как уникальную страну с аутентичными гастрономическими блюдами. И мы решили, что на Ассамблее у нас будет возможность еще раз показать всему миру, насколько разнообразна кухня Российской Федерации и как мы соблюдаем те традиции, которые чтили в семьях наших бабушек. В следующем году это оценят и гости-болельщики в рамках UEFA», — сказала она. Гастрономический проект был представлен на Чемпионате мира по футболу в 2018 году в России. На его мероприятиях гости познакомились с более 1500 региональных гастрономических брендов продуктов из 52 отечественных субъектов.

«Гастрономическая карта России» существует с 2017 года. Межотраслевые направления проекта реализуются при поддержке Минсельхоза, Минпромторга и МИДа России. Целью является показать соотечественникам и всему миру актуальный образ России как современной мультикультурной страны с многообразием кухни народов государства. Фестивали проекта известны в 20 российских городах. В десяти микроавтобусах, оборудованных под мобильные кухни, гастрономическая команда со знаменитыми шеф-поварами готовит региональные блюда.

В начале июня советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова сообщила, что рестораны, принимавшие фестивали «Гастрономической карты России», нанесут на Google Карты. Соглашение об этом подписали Ростуризм, компания «Google Россия» и автономная некоммерческая организация «АгроЭкоТуризм» 7 июня.