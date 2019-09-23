Казань брать: США могут открыть представительство в Татарстане

Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани. Об этом «Известиям» рассказал президент ассоциации в России Алексис Родзянко. По его словам, АТП изучает этот регион и планирует нарастить свое присутствие именно в Татарстане, поскольку там созданы наиболее комфортные условия для работы иностранных компаний. Как заявила «Известиям» глава инвестиционного агентства республики Талия Минуллина, США по итогам 2018 года стали крупнейшим инвестором в экономику Татарстана, товарооборот Штатов и региона несмотря на санкции ежегодно растет в среднем на 8–10%. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что между Москвой и Вашингтоном наконец наметился позитивный тренд в вопросе восстановления дипсостава в посольствах.

Инвестируй и скрывай

Дипломатические учреждения США не имеют отдельных торговых представительств в России. Роль своего рода торгпредств играют подразделения Американской торговой палаты, объединяющие свыше 500 компаний из Штатов, работающих в РФ. У АТП есть два российских офиса — в Москве и Петербурге. Однако в скором времени организация может прирасти третьим представительством в России — на этот раз в Казани.

Как рассказал «Известиям» Алексис Родзянко, Россия — большой перспективный рынок, который далек от исчерпания своего потенциала. А Татарстан — один из лучших примеров того, как можно себя вести, чтобы этот потенциал лучше всего реализовать.

— Поэтому естественно, что этот регион интересен нашим компаниям. Было бы хорошо открыть торговое представительство и в Казани, мы занимаемся этим вопросом. Когда оно появится, пока рано предсказывать, но мы работаем над этим, — заверил собеседник «Известий».

По словам бизнесмена, деловые отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не прерывались. Однако они могли бы быть лучше, если бы не геополитическое давление.

Он также заявил, что американские компании по-прежнему остаются самым крупными инвесторами в Россию — если убрать юрисдикцию третьих стран. Большинство организаций из США инвестируют не напрямую, а через такие государства, как Нидерланды, Ирландия, Люксембург, либо через офшорные зоны — Кипр, Виргинские и Каймановы острова и т.д. Американская фирма может приобрести долю в российском производстве не напрямую, а через свою голландскую «дочку». ЦБ России такие приобретения вносит в статистику как инвестиции из Нидерландов, несмотря на то что материнская компания расположена в США.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) летом этого года впервые подсчитала капиталовложения по принципу конечного инвестора. Согласно данным за 2017 год — они пока остаются наиболее актуальными — США были крупнейшим покупателем активов в РФ, на их долю приходилось 8,9% всех накопленных иностранных капиталовложений в Россию или $39,1 млрд из $441,1 млрд. Это почти в 13 раз выше показателя, который приводит за аналогичный период ЦБ РФ — в 2017 году, согласно статистике российского ведомства, американцы инвестировали всего $3,1 млрд.

Примечательно, что разница в подсчетах ЦБ РФ и ЮНКТАД разительная. Так, по данным Центробанка, в 2017 году крупнейшим инвестором в РФ оказались Нидерланды — на долю королевства пришлось свыше $40,6 млрд, в то время как цифры ЮНКТАД показывают — непосредственно голландские инвестиции в РФ оказались в полтора раза меньше — всего $28,7 млрд.

А вот у инвесторов из Германии и Великобритании тренд тот же, что и у их заокеанских коллег: ЦБ указывает их вложения в РФ как 18,1 млрд и 18,6 млрд соответственно. Но если подсчитать все инвестиции по принципу конечного инвестора, то цифры вырастут практически вдвое — до $33,2 млрд и $31,3 млрд соответственно.

Есть еще и третья статистика – американского министерства торговли. Согласно ей, инвестиции из США в Россию в 2017 году составили всего $13,9 млрд.

Вернуть миллиард

Внешнеторговый оборот США и Татарстана в первом полугодии 2019 года превысил $290,4 млн, это на 10% выше, чем годом ранее. В прошлом году он составлял $556,6 млн. Однако, по словам главы ведомства Талии Минуллиной, в 2012–2013 годах ,то есть до введения антироссийских санкций со стороны Вашингтона, товарооборот достигал и вовсе $1 млрд. В 2015–2016 годах цифры упали вдвое.

Несмотря на то что основной инвестор в экономику республики — Турция, на которую приходится свыше 60% всех вложений, в 2018 году, согласно данным инвестиционного агентства Татарстана, Анкару обошел Вашингтон. Прямые инвестиции из Америки за 2018 год и первое полугодие 2019-го — $219 млн. Учитывая, что в прошлом году, согласно данным ЦБ РФ, общий объем вложений из Штатов в РФ составлял $3,1 млрд, на Татарстан приходится лишь 1/12 всего «американского пирога».

— Республика остается лидером по привлечению иностранных инвестиций после столичных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Последние, наверное, всегда будут опережать Татарстан, потому что они используют мощный федеральный административный ресурс. Иностранцы знают, что такое Москва, Питер, они на это ориентируются, — объяснила такие результаты глава татарстанского ведомства.

При этом, по её словам, надо смотреть также и на такой показатель как докапитализация — сколько средств помимо первичного вложения инвестиций компании вкладывают в свои проекты ежегодно.

— Например, американская компания 3М — в 2011–2012 годах они открыли завод в татарстанской особой экономической зоне «Алабуга». И до сих пор каждый год вносят по миллиону долларов. Это же тоже всё идет в общий зачет, — подчеркнула Талия Минуллина. — Прямой поток инвестиций из Вашингтона — порядка $220 млн. Но в реальности цифры в десятки, повторяю — в десятки раз больше.

Сотрудники АТП в отличие от работников посольства и торгпредставительств не считаются дипломатическими сотрудниками, потому расширение ведомства не должно рассматриваться в рамках спора о дипсобственности между РФ и Штатами, пояснил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Ранее в рамках взаимного сокращения дипсостава в посольствах американцы потребовали закрыть торгпредства России в Вашингтоне и Нью-Йорке. 14 сентября посол США Джон Хантсман сообщил журналистам, что представители двух государств 11 сентября провели консультации по вопросу увеличения численности дипломатического персонала в обеих странах. О каких-либо результатах этих переговоров данных пока нет. В американском посольстве не смогли предоставить оперативный комментарий в ответ на запрос «Известий».

— Сложно сказать, удастся ли восстановить дипсостав на прежнем уровне. Однако ясно, что нынешняя ситуация не устраивает обе стороны. От взаимных сокращений страдают не только простые граждане, которые не могут получить российскую или американскую визу, трудности испытывают и дипломаты, и министерства в связи с заменой сотрудников, — отметил Юрий Рогулёв.

По его словам, сейчас появились предпосылки для позитивного решения вопроса. Сам факт состоявшихся переговоров — а в последние два года США вообще отказывались поднимать на ту тему — свидетельствует о том, что диалог начат и будет продолжен, выразил надежду эксперт.