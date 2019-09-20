Незаконные рубки леса сократились в Омской области на треть

В Омской области в 2019 году наблюдают существенное снижение незаконных вырубок леса. Деятельность «черных лесорубов» отслеживают государственные лесные инспекторы, сотрудники полиции и таможенники.

По данным Главного управления лесного хозяйства региона, в этом году на территории области зафиксировано 219 случаев незаконных вырубок общим объемом 6 тыс. кубометров. В 2018 году за этот же период было совершено 266 рубок объмом 8,9 тыс. кубометров, что превышает нынешний почти на треть, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В управлении отмечают значительное снижение незаконной заготовки древесины на территориях Тарского, Знаменского, Васисского, Муромцевского, Усть-Ишимского и Тевризского лесничеств. С начала года на них зафиксировано 37 рубок объемом 1,4 тыс. кубометров, что на 22% ниже, чем в прошлом году.

Отслеживание деятельности «черных лесорубов» планируют увеличить. Сотрудники полиции совместно с таможенниками будут проводить рейды по проверке транспортных средств, которые перевозят древесину.