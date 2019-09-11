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Пилотный проект по маркировке древесины усовершенствуют в Приангарье

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В Иркутской области усовершенствуют пилотный проект по маркировке древесины. Легальность заготовки будут подтверждать путем использования новой системы. Оценку эффективности проекта обсудили на совещании, которое провел губернатор региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства области.

Врио замминистра лесного комплекса региона Эдуард Филиппов заявил, что к 2020 году планируется отказаться от идентификационных карт, которые применяются сейчас, и перейти на новую систему учета. Она позволит маркировать пиломатериалы и подтверждать легальность древесины при сдаче на пункт, пишет ИА IrkutskMedia.

Переход на новую схему работы предлагают осуществить в два этапа. В первой половине следующего года исключат из оборота идентификационные карты, а лесопользователей переведут на пользование кодов. На втором этапе, запланированном на вторую половину 2020 года, начнется процесс маркировки.

Филиппов также отметил, что объем незаконных вырубок снизился в этом году на 9,3%, а за 2018 год — на 48%.

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