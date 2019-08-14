Группу «черных лесорубов» из 13 человек задержали в Приангарье

В Иркутской области задержали группу черных лесорубов из 13 человек, которые вели незаконную вырубку в Боханском, Осинском и Качугском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным оценкам, ущерб от действий «черных лесорубов» составил более 10 млн рублей. Возбуждены уголовные дела о незаконной рубке леса, а также о приобретении, хранении и реализации незаконно изготовленной древесины, сообщает ИА IrkutskMedia.

На деляне были обнаружены три трактора, два погрузчика, бензопилы и 1,3 млн рублей с важной для следствия документацией. Был выявлен пункт реализации незаконно добытой древесины.

Предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовных дел продолжается.