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Незаконную вырубку леса обнаружили в Иркутской области

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Деятельность нелегальных лесозаготовителей пресечена в Качугском районе Иркутской области. Полицейские задержали трех человек, которые незаконно заготовили 60 кубометров сосны. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются другие участники незаконного бизнеса.

Отмечается, что вблизи деляны были обнаружены и изъяты два автомобиля, груженных бревнами сосны; трактор, оборудованный для погрузки древесины, а также бензопила. Подозреваемым водителю и трелевщику 39 и 42 года соответственно, вальщику 20 лет. По версии экспертов, причинен ущерб лесному фонду на сумму свыше 300 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Ранее прокуроры в Иркутской области установили, что пожары в лесных массивах устраивались намеренно с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной 6 августа. Ведомство намерено дать оценку действиям региональных властей при пожарах и определить степень их ответственности за причиненный ущерб экологии и бюджету страны.

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