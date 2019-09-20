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ФАС подготовит предложения по усилению регулирования закупок госкомпаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит предложения по усилению регламентации закупок госкомпаний. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил замруководителя ведомства Михаил Евраев, пишет «Интерфакс».

Он добавил, что их планы не предусматривают такой детальной регламентации закупок, которая имеется в госзакупках.

«Одно дело — закупки госорганов, а другое — закупки бизнеса. Но определенная регламентация должна быть — когда ее нет, то начинаются проблемы с конкурентной средой», — подчеркнул он.

3 сентября председатель правительства Дмитрий Медведев заявил о готовности проекта закона о наказании за картельный сговор при госзакупках и потребовал ускорить его внесение в Госдуму. Поручение о разработке поправок было дано ФАС после серии совещаний с главами регионов России. Губернаторы пожаловались на недобросовестность участников госзакупок и срыв планов по модернизации объектов инфраструктуры — школ, больниц и дорог.

По словам Медведева, сначала поставщики «делают заявки, а потом всё срывают».

В конце августа стало известно, что компаниям стран ЕАЭС существенно упростят допуск к российским госзакупкам стоимостью от 1 млн рублей. Так, Россия будет признавать банковские гарантии, выданные иностранными кредитными организациями. Соответствующее соглашение планируется подготовить до 1 июля 2020 года, рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии.

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