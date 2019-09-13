В ФАС заявили о необходимости ослабления запрета на рекламу пива

Отечественное пиво нуждается в ослаблении запрета на рекламу, считает начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин. Об этом 13 сентября сообщает «Интерфакс».

В ходе Форума пивоваров, посвященного 20-летию создания Союза российских пивоваров, Мишеловин упомянул и отечественное вино, которое также нуждается в ослаблении запрета на рекламу.

Ранее 25 июня Минсельхоз РФ предложил разрешить рекламу вина в радиусе 200 км от производственных площадок. В соответствии с проектом реклама вина может быть размещена в радиусе 200 км от производственных площадок вдоль автомобильных дорог не чаще, чем через каждые 3 км, на подъездных дорогах к аэропортам не ближе 5 км от них, а также на подъездных дорогах к крупным торговым объектам и отелям вместимостью свыше 30 номеров не ближе 1 км от данных объектов.