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Странам ЕАЭС расширят доступ к российским госзакупкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компаниям стран ЕАЭС существенно упростят допуск к российским госзакупкам стоимостью от 1 млн рублей. Так, Россия будет признавать банковские гарантии, выданные иностранными кредитными организациями. Соответствующее соглашение планируется подготовить до 1 июля 2020 года, рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

До следующего лета гарантии будут выдавать две организации — Евразийский банк развития и Межгосударственный банк. Однако перед этим они должны получить необходимые рейтинги от российских агентств. Эксперты поддержали допуск иностранных компаний к крупным тендерам в РФ. По их мнению, это положительно скажется на конкуренции и качестве услуг, но всё равно предприятия союзных стран не займут тут больше 10% рынка.

Сейчас компании из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении отрезаны от участия в российских тендерах стоимостью выше 1 млн рублей. Это нарушает Договор о ЕАЭС, заявили в ЕЭК. Россия при этом имеет доступ к закупкам союзных государств без ограничений. Например, в 2018 году концерн «Вега» — дочерняя компания «Ростеха» — выиграл тендер на установку камер безопасности на дорогах Киргизии на сумму 3,3 млрд сомов (примерно 2,2 млрд рублей), писали республиканские СМИ. В Казахстане уже много лет закупают российские инвалидные кресла. Армения приобретала мусороуборочную технику КамАЗа. Также страны ЕАЭС выступают фактически основными покупателями лекарств фармкомпаний из РФ.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 23 августа

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