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Госучреждениям в России запретили закупать импортные вина

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Правительство России запретило закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован 28 мая на сайте кабмина.

Отмечается, что запрет введен «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия».

Ограничение касается только госзакупок, оно не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, поясняется на сайте правительства.

Ранее в мае сервис по выбору товаров в интернете Rate&Goods представил исследование, согласно которому спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года, потребители предпочитают покупать более дешевые пиво и водку.

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