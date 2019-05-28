Госучреждениям в России запретили закупать импортные вина

Правительство России запретило закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован 28 мая на сайте кабмина.

Отмечается, что запрет введен «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия».

Ограничение касается только госзакупок, оно не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, поясняется на сайте правительства.

Ранее в мае сервис по выбору товаров в интернете Rate&Goods представил исследование, согласно которому спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года, потребители предпочитают покупать более дешевые пиво и водку.