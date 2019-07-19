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В РФ хотят создать единую систему допуска иностранной продукции к госзакупкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российской оборонной отрасли хотят запретить госзакупки иностранной продукции в целях защиты безопасности страны, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

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Как рассказали в ведомстве, в остальных случаях предлагается применять правило «третий лишний», которое сейчас используется при госзакупках определенных товаров. Оно предусматривает недопуск иностранной компании к участию в торгах, если поступило минимум две заявки от отечественных или производителей стран Евразийского экономического союза.

«Это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки», — цитирует ТАСС заявление Минпромторга.

Кроме того, при выработке единой системы в сфере госзакупок предлагается применять ценовые преференции.

В начале мая Минфин впервые представил отчет, в котором оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года. Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения.

В результате проверки ФАС выяснилось, что 30% конкурсов по 44-ФЗ проводятся с ограничением конкуренции.

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