Медведев заявил о готовности законопроекта о наказании за сговор при госзакупках

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил о готовности проекта закона о наказании за картельный сговор при госзакупках и потребовал ускорить его внесение в Госдуму. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил «Интерфакс».

«Знаю, что законопроект практически подготовлен, нужно завершить подготовку в целом и как можно быстрее направить в Государственную думу», — сказал премьер-министр на совещании в подмосковных Горках. Он дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в ближайшее время закончить работу над документом.

Поручение о разработке поправок было дано ФАС после серии совещаний с главами регионов России. Губернаторы пожаловались на недобросовестность участников госзакупок и срыв планов по модернизации объектов инфраструктуры — школ, больниц и дорог.

По словам Медведева, сначала поставщики «делают заявки, а потом всё срывают».

В конце августа стало известно, что компаниям стран ЕАЭС существенно упростят допуск к российским госзакупкам стоимостью от 1 млн рублей. Так, Россия будет признавать банковские гарантии, выданные иностранными кредитными организациями. Соответствующее соглашение планируется подготовить до 1 июля 2020 года, рассказали «Известиям» в Евразийской экономической комиссии.