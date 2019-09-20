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Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Минимальный платеж может составить 150 рублей в месяц с квартиры.

«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котел», 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», –– пояснил Юргенс.

Однако эксперты не исключают, что через пару лет сумма может увеличиться и до 300 рублей.

Страхование от ЧС — дело добровольное, но регионы будут создавать специальные программы и стимулировать россиян участвовать в них. В Минфине рассчитывают, что программы будут востребованными, так как станут доступнее по цене, чем коммерческие договоры.

Эксперты полагают, что страховой сбор стоит включить в квитанции на коммунальные услуги — только так можно будет собрать достаточно средств для восстановления жилья после ЧС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На стадии котла: единый фонд страхования от ЧС хотят создать за счет граждан

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