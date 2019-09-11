Режим ЧС ввели в Оренбуржье из-за засухи

В Оренбургской области в 24 районах ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стали засуха и суховей, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур.

В пострадавших районах работают комиссии, которые обследуют посевные площади. Принимаются решения по спасению урожая.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, по предварительным данным сельхозкультуры погибли на площадях в 129,5 тыс. га. Предварительный ущерб оценивается в 200 млн рублей.

Агентство напоминает, что в 2018 году ущерб от засухи в Оренбургской области превысил 1,17 млрд рублей. В большинстве районов региона засуха и суховей продолжались с мая по июль.