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Режим ЧС ввели в Оренбуржье из-за засухи

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В Оренбургской области в 24 районах ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стали засуха и суховей, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур.

В пострадавших районах работают комиссии, которые обследуют посевные площади. Принимаются решения по спасению урожая.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, по предварительным данным сельхозкультуры погибли на площадях в 129,5 тыс. га. Предварительный ущерб оценивается в 200 млн рублей.

Агентство напоминает, что в 2018 году ущерб от засухи в Оренбургской области превысил 1,17 млрд рублей. В большинстве районов региона засуха и суховей продолжались с мая по июль.

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