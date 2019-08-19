Ущерб от засухи в Пензенской области оценили в 500 млн рублей

В Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий погибли сельскохозяйственные посевы на площади свыше 68 тыс. га. Общий ущерб аграриям оценивается в 500 млн рублей.

По данным министерства сельского хозяйства региона, общая площадь посевов в 2019 году составила 1,41 млн га. Это на 37 тыс. га больше, чем в 2018 году. В связи с засухой в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Посевы погибли на площади более 68 тыс. га. Информация об ущербе передана в федеральный Минсельхоз. Ожидается, что производители получат частичное возмещение ущерба, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Несмотря на гибель части посевов, в Пензенской области ожидают хороший урожай. Предполагается, что будет собрано 1,75 млн т сельскохозяйственных культур, тогда как в прошлом году урожай составил 1,8 млн т. Основной этап уборки урожая завершат в течение 12 дней.