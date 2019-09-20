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Медведчук назвал достойную украинскую зарплату

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что прожиточный минимум и минимальная пенсия на Украине должны быть равняться минимальной зарплате.

По его словам, если минимальная зарплата будет составлять 4,7 тыс. гривен (12 266 руб.), то такой же должна быть и пенсия.

«Мы считаем, что минимальная зарплата вообще должна быть 7 тыс. гривен (18 269 руб.). Но это, конечно, пока невозможно», — сказал он 19 сентября в эфире телеканала NewsOne.

Медведчук пояснил, что для такой оплаты труда сейчас «нигде нельзя взять деньги». Однако отметил, что к этому страна будет стремиться в ближайшем будущем.

10 августа сообщалось, что украинцы попросили Зеленского в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза».

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