Медведчук назвал достойную украинскую зарплату
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что прожиточный минимум и минимальная пенсия на Украине должны быть равняться минимальной зарплате.
По его словам, если минимальная зарплата будет составлять 4,7 тыс. гривен (12 266 руб.), то такой же должна быть и пенсия.
«Мы считаем, что минимальная зарплата вообще должна быть 7 тыс. гривен (18 269 руб.). Но это, конечно, пока невозможно», — сказал он 19 сентября в эфире телеканала NewsOne.
Медведчук пояснил, что для такой оплаты труда сейчас «нигде нельзя взять деньги». Однако отметил, что к этому страна будет стремиться в ближайшем будущем.
10 августа сообщалось, что украинцы попросили Зеленского в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза».