Украинцы попросили Зеленского в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза»

Жители Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз. Соответствующая петиция была опубликована на сайте главы государства.

«Андрей Коболев за 2017 год и еще 15 топ-менеджеров этой государственной компании получили 204 млн народных гривен (около 530 млн рублей) «заработной» платы и премий. И это в то время, когда большинство украинцев выживают и с трудом оплачивают заоблачные коммунальные тарифы», — говорится в тексте петиции.

За два дня петиция собрала чуть более 800 подписей при необходимом для рассмотрения минимуме в 25 тыс. подписей за 90 дней.

18 февраля стало известно, что правительство Украины отказалось продлевать трудовой контракт Коболева и потребовало пересмотра условий договора, которые предполагают выплату предпринимателю слишком больших премий.

В мае 2018 года набсовет «Нафтогаза» назначил сотрудникам компании премии на сумму более $46 млн. В качестве основания для этих бонусов послужило решение Стокгольмского арбитража, которое обязало российский «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд. В марте «Газпром» обжаловал решение суда и заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом». Генпрокуратура Украины уже возбудила уголовное дело по факту назначения премий руководству «Нафтогаза».