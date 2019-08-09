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«Нафтогаз» потребовал отменить решение правительства о ценах на газ для украинцев

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Компания «Нафтогаз» потребовала отменить постановление правительства Украины о порядке расчета цен на газ для населения страны. С соответствующим иском концерн обратился в Окружной административный суд Киева, сообщает ТАСС в пятницу, 9 августа.

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В настоящее время инстанция решает вопрос об открытии производства по данному требованию. Истец просит признать противоправным постановление кабмина №485 от 5 июня 2019 года.

Согласно этому документу, для определения тарифа компания должна проанализировать цены за предыдущий месяц для коммерческих потребителей, данные минэкономики по средней таможенной стоимости, цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению от октября 2018 года, после чего выбрать из них самую низкую.

Подходящей под данное требование оказалась цена на газ на энергетической бирже — 4640 гривен ($178) за тысячу кубометров. Именно эту цену «Нафтогаз» должен применить в августе при расчете тарифа для населения.

В конце июля сообщалось, что в августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем и не превысит 4640 гривен ($179) за 1 тыс. кубометров. Такие цифры, как пояснили тогда в украинском кабмине, получены исходя из динамики стоимости газа с учетом цен «Нафтогаза» для промышленности.

Незадолго до этого глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.

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