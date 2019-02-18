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Главе «Нафтогаза» отказались продлевать контракт из-за высоких премий

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Правительство Украины отказалось продлевать трудовой контракт гендиректора государственной энергетической компании «Нафтогаз» Андрея Коболева и потребовало пересмотра условий договора, которые предполагают выплату предпринимателю слишком больших премий. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Я категорически против их заоблачных премий. Когда мы еще не успели получить средства от «Газпрома», они уже поделили шкуру неубитого медведя. Правительство как акционер от имени государства предупредило, что с 22 марта не продлит контракты в нынешнем виде», — заявил глава украинского кабмина в интервью интернет-изданию Liga.net.

Он отметил, что кабмин уже обратился в наблюдательный совет госкомпании с просьбой «пересмотреть заоблачные бонусы менеджеров».

Тем не менее Гройсман подчеркнул, что он не против дальнейшей работы текущего руководства компании, но с «нормальными бонусами», которые полагаются за проделанную работу и достигнутые цели. «Эти цели — наращивание собственной добычи газа, демонополизация рынка, успешные переговоры по транзиту», — пояснил премьер.

В мае 2018 года набсовет «Нафтогаза» назначил сотрудникам компании премии на сумму более $46 млн. В качестве основания для этих бонусов послужило решение Стокгольмского арбитража, которое обязало российский «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд. В марте «Газпром» обжаловал решение суда и заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».

Генпрокуратура Украины уже возбудила уголовное дело по факту назначения премий руководству «Нафтогаза». Кроме того, Счетная палата должна провести аудит компании.

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