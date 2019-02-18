Главе «Нафтогаза» отказались продлевать контракт из-за высоких премий

Правительство Украины отказалось продлевать трудовой контракт гендиректора государственной энергетической компании «Нафтогаз» Андрея Коболева и потребовало пересмотра условий договора, которые предполагают выплату предпринимателю слишком больших премий. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я категорически против их заоблачных премий. Когда мы еще не успели получить средства от «Газпрома», они уже поделили шкуру неубитого медведя. Правительство как акционер от имени государства предупредило, что с 22 марта не продлит контракты в нынешнем виде», — заявил глава украинского кабмина в интервью интернет-изданию Liga.net.

Он отметил, что кабмин уже обратился в наблюдательный совет госкомпании с просьбой «пересмотреть заоблачные бонусы менеджеров».

Тем не менее Гройсман подчеркнул, что он не против дальнейшей работы текущего руководства компании, но с «нормальными бонусами», которые полагаются за проделанную работу и достигнутые цели. «Эти цели — наращивание собственной добычи газа, демонополизация рынка, успешные переговоры по транзиту», — пояснил премьер.

В мае 2018 года набсовет «Нафтогаза» назначил сотрудникам компании премии на сумму более $46 млн. В качестве основания для этих бонусов послужило решение Стокгольмского арбитража, которое обязало российский «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд. В марте «Газпром» обжаловал решение суда и заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».

Генпрокуратура Украины уже возбудила уголовное дело по факту назначения премий руководству «Нафтогаза». Кроме того, Счетная палата должна провести аудит компании.