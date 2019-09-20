Пожарные спасли от огня животных из контактного зоопарка в ТЦ в Грозном

Пожарные спасли всех животных из контактного зоопарка, которые находились в горевшем торгово-развлекательном центре «Гранд-Парк» в Грозном. Об этом 19 сентября сообщило «РИА Новости».

«Все животные: кролики, попугаи, черепахи и шиншиллы спасены из здания торгово-развлекательного центра», — рассказал агентству представитель управления МЧС по Чечне.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео мощного пожара, возникшего в ТРЦ «Гранд-Парк». Сообщалось, что огонь бушевал на площади 300 кв. м. Всех посетителей и персонал быстро эвакуировали, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Горение удалось ликвидировать в 21:58 мск.

16 сентября пожар произошел в крупном торговом центре Биробиджана. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.