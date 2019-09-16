Магазин горел в крупном торговом центре в Биробиджане

В Биробиджане в крупном торговом центре на Советской улице горел магазин. Пожарных вызвал охранник, как только сработала система оповещения о пожаре и появился дым.

Пожарно-спасательные части прибыли на место происшествия через три минуты после звонка в диспетчерскую, сообщает ИА EAOMedia. Возгорание было на третьем этаже здания, его удалось оперативно ликвидировать. На продукцию других магазинов пламя не распространилось.

Огонь повредил оргтехнику торговой точки, входные жалюзи и стол администратора. Пострадавших нет. Эксперты считают, что причиной пожара стала неисправность электротехнического оборудования. Сумма ущерба устанавливается.

16 сентября сообщалось о крупном пожаре в квартире пятиэтажки в городе Лесосибирске Красноярского края. В результате случившегося погибли четверо взрослых и четверо детей. Позже стало известно, что среди погибших — прокурор города и его семья.