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Магазин горел в крупном торговом центре в Биробиджане

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В Биробиджане в крупном торговом центре на Советской улице горел магазин. Пожарных вызвал охранник, как только сработала система оповещения о пожаре и появился дым.

Пожарно-спасательные части прибыли на место происшествия через три минуты после звонка в диспетчерскую, сообщает ИА EAOMedia. Возгорание было на третьем этаже здания, его удалось оперативно ликвидировать. На продукцию других магазинов пламя не распространилось.

Огонь повредил оргтехнику торговой точки, входные жалюзи и стол администратора. Пострадавших нет. Эксперты считают, что причиной пожара стала неисправность электротехнического оборудования. Сумма ущерба устанавливается.

16 сентября сообщалось о крупном пожаре в квартире пятиэтажки в городе Лесосибирске Красноярского края. В результате случившегося погибли четверо взрослых и четверо детей. Позже стало известно, что среди погибших — прокурор города и его семья.

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