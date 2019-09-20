Численность птиц в Северной Америке сократилась почти на 30% за 50 лет

В Северной Америке численность птиц сократилась с 1970 года на 3 млрд особей, что составляет 29% от общей популяции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

«Потери такого масштаба могут рассматриваться в качестве свидетельства разрушения экологических процессов», — приводит издание слова автора исследования Кена Розенберга.

Отмечается, что причинами сокращения числа птиц стали потеря среды обитания, наращивание сельскохозяйственного производства и разрушение прибрежных экосистем.

Однако ученые считают, что пагубный процесс пока не поздно повернуть вспять.

11 августа сообщалось, что американские и британские ученые зафиксировали массовую гибель пчел. Отмечается, что эти насекомые вымерли уже как минимум наполовину. Только в США с 2003 по 2013 год погибло 90% дикой и 80% домашней популяции.